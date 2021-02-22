Keçiören’de 3+1 daire mahkemeden satılacak

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Bademli Mah, Elmalı Sok. Tasçı Apt. No: 27/14 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 23 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 22 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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