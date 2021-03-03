Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi  tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Yeşiltepe Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, Kuzey Ankara Toki Konutları 1.Etap,No: 36, 64-O Blok, 2.Bodrum Kat, Daire: 2 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 29 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 25 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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