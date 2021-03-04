Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Ufuktepe Mah. Saklambaç Cad. Bahadır Apt. No:30/10 Keçiören/ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 7 Mayıs 2021 günü, 2. Satış Günü ise 1 Haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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