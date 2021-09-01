Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
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Adı geçen dairenin, Ayvalı Mahallesi, 182. Cadde No: 14 Daire No: 7 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 27/10/2021 günü, 2. Satış Günü ise 23/11/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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