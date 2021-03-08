Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Karakaya (Tapuda: Bağlum) Mahallesi Kule Sokak Mehmet Akyel Apt. No: 2/5 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 5 Mayıs 2021 günü, 2. Satış Günü ise 31 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız