Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle 5 yıl içerisinde ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız.

Aynı zamanda Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız. Vatandaşımızın balkonları yeşile açılacak, yeşili görmeyen kimse kalmayacak” dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonu gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında Basınevleri, Kalaba, Esertepe mahallelerinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları yürüttü. Ağaçlandırma alanlarındaki toprak tesviyesinin ardından gerçekleştirilen ağaç dikim ve çevre düzenleme çalışmaları bölgenin estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

“YEŞİL ALAN BAKIMINDAN İLK SIRADA OLACAĞIZ”

Keçiören’i, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirten Başkan Altınok, “Keçiören’de herkesin bir dikili ağacı olsun diyerek okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımı yapıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak da sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören`imizi Ankara`nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız. Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” kampanyasına da desteğimizi aralıksız devam edecek” dedi.

BAĞLUM`A 200 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ

Keçiören’deki ağaçlandırma çalışmalarını süratle tamamlayacaklarını da belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Bağlum`a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık`ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız.”