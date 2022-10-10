KEÇİÖREN YÖRÜK TÜRKMEN ŞENLİĞİ VE ÇALIŞTAYI’NA SAHNE OLUYOR

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Keçiören Belediyesi ile Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) iş birliğinde Keçiören’de ‘Yörük Türkmen Şenliği ve Yörük Türkmen Çalıştayı’ düzenleniyor.

Bu kapsamda ilk olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YÖRTÜRK Genel Başkanı Mustafa Tombuloğlu, Türkiye’deki ve yakın coğrafyalardaki Yörük Türkmen dernek ve vakıf başkanlarının katılımıyla Anıtkabir ziyaret edildi. Daha sonra İlçedeki Kalaba Kent Meydanı’na kurulan Yörük çadırları ziyaret edildi. Yaylaktan kışlağa geçişi temsilen develerle gerçekleştirilen Yörük göçünün ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle şenlik ve çalıştaya Necip Fazıl Kısa Kürek Tiyatro Salonu’nda devam edildi.

Çalıştaya MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YÖRTÜRK Genel Başkanı Mustafa Tombuloğlu, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Emekli Tuğgeneral Ali Aydın (Yörük Ali Paşa), AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Ankara Eski İl Başkanı Ümit Durak, Yörük Türkmen Türkmen vakıf ve dernek başkanları katıldı.

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Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletleri millet yapan değerleri var. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Şanlı tarihimiz, şanlı ecdadımız var. Kültürünü yaşatan devletler ayakta kalmaya devam ederler. Kültürlerini kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdur. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Sanatımız da kültürümüzü yaşatan yegâne unsurdur. Bu bakımdan Yörük Türkmen geleneğimizi Keçiören’imizde yaşatmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” dedi.

Altınok Türkiye topraklarında yaşayan herkesin kardeş olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir Yörük Türkmen çocuğu olarak geleneklerimize, tarihimize ve geleceğimize karşı mesuliyetlerimiz var. Milletlerin, devletlerin milli ve manevi değerleri üzerine yasa ve anayasaları inşa edilir. Küresel güçler sosyal medya ile milli değerlerimizden haberi olmayan gençler yetiştirmeye çalışıyorlar. Ulaşım ve iletişim araçlarını verimli kullanıp geleneklerimizi değerlerimizi de muhafaza edeceğiz. Ülkemizde yaşayan herkes kardeşimizdir. Bizi bölmek parçalamak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen hangi vatan haini karşımıza çıkarsa onun karşında kale gibi dururuz. Ama Yörük Türkmen’in varlığından nüfuzundan haberdar edelim istiyoruz herkesi. Şanlı tarihimiz var ama biz de geleceğimize bir şeyler bırakmalıyız. Hocalarımıza emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ankara’dan tüm Yörük Türkmen kardeşlerimize selam olsun. Çalıştayımızın geleceğimize, kültürümüze fayda sağlamasını temenni ediyorum.”

Eskişehir Anadolu Bacıları’nın Türk kadın kahramanlarını canlandırdığı gösteri ile devam eden programda Yörük sanatçılar da sahne alırken, alanında uzman akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla, “Tarih Boyunca Yörük ve Türkmenler, Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat ve Milli Mücadele Döneminde Yörük Türkmenler” başlıklı 3 oturumdan oluşan çalıştay gerçekleştirildi. Şenlik yarın geleneksel Yörük Türkmen yemeği olan ‘Keşkek’ ikramının ardından sona erecek. ​

