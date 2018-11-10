ATATÜRK’ÜN YOKLUĞUNU HİSSETMEMEK MÜMKÜN MÜ?

Keçiören Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. Yılında düzenlenen törenle saygıyla andılar.

Atatürk’ün hayatını ve yaptığı devrimleri anlatan Okul müdürü Kökhan Alpay ‘ın konuşmasını dinleyen öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı’mızı okudular

Okul Müdürü Kökhan Alpay yaptığı konuşmada amacının; daha çokbir farkındalık ile tarihi bir değişimin mimarı olan bir liderintarihi değiştiren kitaplarındaki mesajlara odaklanmayı sağlamakolduğunu belirtti.

Kökhan Alpay

Kökhan’ın konuşması özetle şöyle ““Konuşmamın içeriği ve hedefi Mustafa Kemal Atatürk üzerine söylenen ve yazılanlara bir şey eklemek değildir. Zira doğal ömrünü tamamlamış bir imparatorluktan çekirdek bir cumhuriyet kurulmasına liderlik ederek genç cumhuriyetimize çağdaş uygarlık yolunda önemli bir makas değişikliği yaptırmış olan Atatürk üzerine oldukça kapsamlı yerli ve yabancı kaynaklar zaten mevcuttur.

MustafaKemal’in mesajları maalesef toplum olarak neredeyse unuttuğumuzdüşünme eylemine bir davet niteliğindedir. Bütün politikalarınıve yaklaşımlarını akıllı olmak ve gerçekçi olmak üzerinekuran Atatürk bir fani olarak öleceğini biliyordu elbette bununiçinde ”benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ancakTürkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyordu.

Diğer taraftan “beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” diyerek kendisini görmek tanımak istiyorsak gerçekte onun fikirlerinin duygularının anlaşılması ve hissedilmesi yeterli olacağına vurgu yapıyordu.”

Atatürk gibi bir liderin yokluğunu hissetmemek mümkün mü?

Atatürk’ü saygı ve hasret ile anacağız ama onun yokluğunu ağıtlar yakarak ve ağlayarak anmanın ötesine taşımak zorundayız diyerek öğrencilerin bu konuya önem vermelerini isteyen Alpay, anma programları onu anlama programlarına anlama coşkusuna ve dinamizmine dönüşmelidir işte o zaman Atatürk’ün manevi mirasçıları olabiliriz. Nitekim Atatürk “benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel miğfer üzerinden akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar” dedi

Atatürk’ün yaşamını anlatan kitapların satır aralarından bir kaç anektot

Kitap ve kitap okumanın önemine de değinen Kökhan Alpay Atatürk’ün kitaplara verdiği önemi de şöyle anlattı “ Tarihten güzel sanatlara varıncaya kadar hemen hemen her sahada kapsamlı bir bilgi ve kültür birikimine sahiptir Atatürk. Başarılarının sırrını şöyle ifade eder; “Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim ve eğer okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım ben.” Toplum olarak kitap sahibi olmanın ve okumanın neresindeyiz çünkü bilgi güçtür güvendir umuttur vizyondur kendisini kurtaracak birisi olmayan uluslar başkasının yükünü çekmek zorundadırlar. Vatana hizmette karşılık beklememek bizde bir inançtır , sevdadır manevi bir aşktır. Atatürk’ü gerçekten Türk bir insan öğretmen, komutan ve en önemlisi bir lider olarak anlamak düşüncesindeyim”.

Keçiörenilçe milli eğitim müdürü Ayhan Işık

AyhanIşık

Keçiörenİlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da yaptığı konuşmada”Aramızdan ayrılışının 80. yılında bir kez daha Gazi MustafaKemal’i şükran ve saygı ile anarken herkesin bildiği gibi birmilleti bir toplumu ileriye götüren o milletin önündeki liderdir.Bundan bir önceki yüzyıla baktığımızda malumunuz 30 Ekim 1918Mondros Ateşkes mütakeresi’nin imzalanması ile birlikte ülkemizindüşman kanadından işgal edilmeye başlandığı süreçte herbölgeden müdafa-i hukuk dernekleri milli cemiyetler kurulmayabaşlanmış her cemiyet kendi bölgesinde ülkenin birliğiniberaberliğini sağlama adına adım atarken bu dernekleri bucemiyetleri bir araya getirecek güçlü bir lidere ihtiyaç vardırişte o lider Anadolu’yu düşmandan kurtarması adınaİstanbul’dan Samsun’a yola çıkan Anadolu’da faaliyet gösterenbütün bu dernekleri tek bir çatı altında toplamış ve yapmışolduğu mücadele de bir şeye her zaman dayanmış güvenmiş oda bumilletin kendisidir.

2 bin yıllık tarihimize baktığımızda geleneğini göreneğini örfü adeti ile Mustafa Kemal’in dayandığı güç olarak bu milletin değerleri ile birlikte bağımsızlığa aşık tutkulu bir millet olarak liderinin etrafında toplanmış ve Kurtuluş Savaşı zaferle bitmiş neticesinde 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmişti. Bundan sonraki süreç Mustafa Kemal’in bize bırakmış olduğu cumhuriyet ve bu cumhuriyetin yaşamış olduğumuz dönemdeki milletlerin üzerine çıkarabilmek bizim vazifemiz burada başlamakta. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için biz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı geleceğimizi sağlam bir karakterle akıl ve bilimin önderliğinde geleceğe emin adımlarla hazırlamak biz bu şekilde Atatürk’ün mirasına sahip çıkmış oluruz. “dedi

Anma programında öğrencilerin okudukları şiirler ve şarkılar davetlilerin büyük beğenisini alırken öğrencilerin Atatürk’le ilgili seslendirdikleri oratoryoda büyük alkış aldı.

Ayrıca Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. Yılında düzenlenen anma törenine Müdür yardımcıları: Turgay Çalışkan ,Zahide Koçak , Mehmet Çağrı Yılmaz ,Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Akpınar ve çok sayıda öğretmen de büyük katkı verdi.