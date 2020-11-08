Keçiören İzmir’le gönül gönüle

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir’de yaşanan depremin ardından depremzedelere ulaştırmak üzere Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır ve bir de kamyondan oluşan muhtelif yaşam malzemelerini yola çıkardıklarını belirtti. Altınok, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren gönlümüz İzmir’de oldu. Acıları acılarımız oldu. Allah bir daha ülkemize ve tüm insanlığa bu tür felaketleri yaşatmasın.” dedi.

Keçiören Belediyesi İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından orada bulunan depremzedelere destek olmak için gıda kolisi, ısıtıcı, battaniye ve maskeden oluşan muhtelif yaşam malzemelerini yola çıkardı.

“FELAKETLER SIRASINDA YARDIMA KOŞMAMIZ ÖNEMLİ”

Yardım tırını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte uğurlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Felaketler sırasında birlik, beraberlik ve birbirimizin yardımına koşmamız önemli. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız deprem olur olmaz olay yerine giderek vatandaşlarımızın yanında olduklarını gösterdi. Biz de özellikle gıda anlamında en kaliteli ürünlerden oluşan paketlerimizi hazırladık ve yola çıkarıyoruz. Aynı zamanda Isıtıcı, battaniye ve maske gibi muhtelif ürünler de bu paketimizin içinde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEMETEVLER’DEN BAŞLAMALIDIR”

Açıklamasında kentsel dönüşümle ilgili uyarılarda da bulunan Altınok, şunları kaydetti:

“Deprem öldürmüyor çürük yapılar öldürüyor. Özellikle deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümleri ivedilikle yapmalıyız. Adres veriyorum, Ankara’da da kentsel dönüşüm Demetevler’den başlamalıdır. Yani eğer Ankara’da kentsel dönüşüm düşünülüyorsa ilk adres Demetevler olmalıdır. Yoğun deprem kuşağındaki binalar çelik yapı ile yapılmalıdır. Bunun maliyeti yüksek olabilir ama hiçbir şey insan canından değerli olamaz. İzmir’imize geçmiş olsun. Vefat edenlere Yüce Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

KAYMAKAM BULUT: YARDIMLARIMIZI SEVK EDİYORUZ

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da dayanışmanın önemine dikkati çekerek, “İzmir’deki depremzedelere en baştan itibaren maddi ve manevi olarak destek olduk. Valiliğimizin koordinesinde ilk olarak gıda paketlerini ve battaniyeleri ulaştırdık. Şimdi de ağırlıklı olarak Keçiören Belediyesinin hazırladığı yardımlarımızı sevk ediyoruz.” dedi. ​