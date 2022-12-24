Keçiören İncirli’de 4+1 daire ihaleyle satışa sunuluyor

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Gayrimenkul, Keçiören Tapu Sicil Müdürlüğünün 30966 Ada 6 Parselinde (1 No.lu Bağımsız Bölüm) kayıtlı 831,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan kargir apartmanın 2. bodrum katında 1 no.lu dairedir. Daire 4+1 müstakil salon, oda zeminleri laminant parke, ıslak zeminler seramik, mutfak ahşap dolaplı, daire kapısı çelik iç kapılar eski pres kapı, 2 balkonlu doğalgaz kombili, yaklaşık 100 m² kullanımlıdır. Gayrimenkulün bulunduğu konum itibari ile, Altuğ sok ile 78. sokağın kesiştiği köşe parseldedir. Sezgin Caddesine 200 m., Barışyolu caddesine 80 m., Barışyolu İlkokuluna 400 m., Refik Saydam caddesine 400 m. 19 Mayıs caddesine 700 m., Etlik caddesine 1.400 m.., Atatürk Sanatoryumu Eğitim Hastanesine 2.200 m., Sanatoryum caddesine 1.500 m., Yunus Emre caddesine 800 m., Keçiören Kent meydanı Belediye ve Kaymakamlığa 2.400 m., şehir merkezi Kızılay’a 9 km mesafededir.

Satışı yapılacak gayrimenkul, ANKARA İli, Keçiören İlçesi, İncirli Mahallesi 78. Sokak No:7 (30966 Ada 6 Parsel) (1 No.lu Bağımsız Bölüm) adresindedir.

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Gayrimenkulün birinci artırması Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 4 üncü kat İhale Salonunda 16/02/2023 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Bu tarihte satış gerçekleşmezse 23/02/2023 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci satışı yapılacaktır.

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