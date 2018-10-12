Keçiören esnafı Ahilik Haftası’nda unutulmadı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, her yıl 8-12 Ekim arasında kutlanan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulunarak karanfil dağıttı. Ziyaret sırasında esnafların sıkıntılarını da dinleyen Ak, sosyal dayanışma kültürünün yaşatılması için birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaptı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ KEÇİÖREN’DE YAŞATILIYOR

Her yıl 8-12 Ekim arasında toplumun önemli bir kesimini oluşturan esnafları birbirine yakınlaştırıp aralarında dayanışma sağlamak için kutlanan Ahilik Kültürü Haftası’nda esnaflara karanfil dağıtan Başkan Ak, Türk toplumunda birlik ve dayanışma anlayışını yaşatan en önemli unsurun müşterek değerlerin korunması olduğunu söyledi. Keçiören’de tesis edilen kardeşlik ve güven ortamının​ ahilik kültürüyle yakından ilişkisi olduğuna da değinen Ak, Keçiören’de son 10 yılda ortaya konan yerel yönetim iradesinin sosyal belediyecilik anlayışının getirdiği sosyal dayanışma ruhuyla hayata geçirildiğini ifade etti.

“AHLAK ANLAYIŞIMIZLA ANADOLU’NUN SAHİBİYİZ”

Ahilik kültürünün sivil toplum anlayışının en eski versiyonu olduğunu söyleyen Ak, toplum yararına hizmet eden ahilerin iş ve meslek ahlakına da değinerek, “Yaklaşık bin senedir Anadolu topraklarına hâkim olan Türk toplumunda ahlaklı olmak büyük bir öneme sahiptir. İş ve meslek yaşamında da bu ahlakın korunması için Ahilik teşkilatı oluşturulmuştur. Ahilik anlayışında, kendinden önce başkalarını düşünmek, hak ettiğinden fazlasını istememek, yeteneğine göre meslek seçmek, ticarete hile karıştırmamak gibi tevazu içeren düşünceler hâkimdir. Biz de bu geleneği yaşatmak için esnaflarımızın Ahilik Kültürü Haftasını kutlayarak bol ve hayırlı kazanç diledik” dedi. ​