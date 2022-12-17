KEÇİÖREN ÇEM’DE YERLİ MALI HAFTASI KUTLANDI

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Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kutlandı.

Bu kapsamda öğretmen ve veliler tarafından yerli ürün kullanılarak yapılan yiyecek ve içecekler tüketildi. Yerli ürünlerin tüketimine dikkat çeken şiirler okuyan ve şarkılar söyleyen minik öğrenciler onlarca çeşit yiyeceği tüketmenin hazzını yaşayarak müzikli eğlenceyle unutulmaz bir güne tanıklık ettiler. Rengârenk süslemelerle donatılan sınıflarda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası kutlamalarına veliler de katıldı.

Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin Türk Toplumunun tüketim alışkanlıklarınızda önemli yere sahip olması gerektiğini ve bunun millî kalkınmada önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın önemi anlatıldı. Onlara küçük yaştan itibaren yerli ve milli ürünleri tüketmenin önemini aşılarsak devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz. Kendi üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden almalıyız.” dedi.​



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