Keçiören Belediyesi’ne ait 6 adet dükkan kiraya verilecek

Keçiören Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 6 adet dükkanı kiraya vereceğini duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda ” Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 6 adet (Dükkan, Tarihi Bağ Evi, Daire v.b.) yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 yıllığına kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

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