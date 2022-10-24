KEÇİÖREN BELEDİYESİNDEN SAĞLIĞA BİR YATIRIM DAHA

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Keçiören Belediyesi yeni bir sağlık yatırımına daha imza atarak ilçedeki Atapark Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi ve mahalle konağının temellerini attı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu, muhtarlar ve Atapark Mahallesi sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilen törende mikserin butonuna basılarak inşaatın ilk betonu atıldı.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “180 yataklı bir hastane yapıp Sağlık Bakanlığına veren başka ilçe belediyesi yok. Sağlığa en çok yatırım yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Her şeyin temeli sağlık. Aile sağlığı merkezimiz, 112 merkezimiz burada yer alacak. Biz her zaman sağlık ocağını vatandaşımızın ayağına götürdük. Sağlıkçılarımız burada mini bir hastane gibi konforlu ve rahat alanda hizmet verecek. Mahalle konağımızın içinde kütüphane ve kreş olacak. Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar için yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Altınok Keçiören’de ilk göreve başladıkları 1994 yılından günümüze kadar Atapark Mahallesi’ne birçok yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“1994’te ilk göreve geldiğimizde Keçiören’imizin 6’da 5’i gecekonduydu. O dönemin seçim sürecinde Atapark’a gelmiştik. Çocuklar hep gecekonduda futbol oynuyordu. Seçilirsem benden ne istediklerini sordum, futbol sahası dediler. Rabbim nasip ederse sizlere bir futbol sahası yapacağız dedim. Nitekim Keçiören’e hizmetkâr olduk ve Atapark’a verdiğimiz tüm hizmet sözümüzü tuttuk. Bu anlamda kentsel dönüşümün merkezidir Keçiören. En hızlı kentsel dönüşümü yaşayan ilçedir Keçiören. Keçiören’e TOKİ girmedi. Keçiören TOKİ’siz kentsel dönüşüm için örnektir. İnsanca hayat, insanca yaşam diyerek insanımızı konforlu bir yaşama kavuşturduk. O dönemde tuvalet yok, banyo yok; yazın yanarsınız kışın donarsınız. Bir gecekondu şehrinden bir dünya şehrine dönüştürdük Keçiören’i. Bu dönemde ise Atapark’a 30 milyon TL değerinde asfalt attık. Yeni bir kütüphane çalışmamız daha var. 5 yeni parkı hizmete açtık. 8 parkı baştan sona yeniledik. Atapark; Londra, Paris ve Newyork’tan daha temizidir.”

“Bir platformun önüne geçerek açılış yapmıyoruz, sosyal medya belediyeciliği yapmıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz temel atıyoruz, bir şeyin arkasına geçip açılış yapmıyoruz. Ankara Büyükşehirin temelini atıp açtığı 100 metrekarelik bir kültür merkezi, halı saha, spor salonu yok. Biz 35 tane halı saha yaptık. Tenis kortu, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyoruz. Türkiye’nin ekonomi yönünden en iyi Belediyesi, Keçiören Belediyesidir. Aldığımız araçlar şimdi 300 milyon TL değerinde. Büyükşehir belediyeleri bile bu kadar alamıyorlar. Vergilerinizi kuruşuna kadar hizmete dönüştürüyoruz.”

2023 seçimlerinde Atapark sakinlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir destek beklediğini de dile getiren Altınok, “2023’te de Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz. Çocuklarımız için, yarınlarımız için bu desteği vermeye devam edeceğiz. Avrupa’yı, Fransa’yı görüyorsunuz, her yer yanıyor. Üstelik bizim alt tarafımızda Irak, Suriye; üst tarafımızda Ukrayna Rusya savaşı var. Putin’i ikna et diye Cumhurbaşkanımızın kapısını çaldılar. Avrupa’da un, yağ yoktu. Avrupa dışişleri bakanları Türkiye’ye yağdı. Cumhurbaşkanımız Putin’i ikna etti, tüm dünyanın umudu oldu. ABD Başkanı Biden, AB Başkanı ve BM Genel Sekreteri de teşekkür etti Cumhurbaşkanımıza. 2023’e inanın! Sonra eyvah! deriz, Cumhurbaşkanımızı mumla ararız.” İfadelerini kullandı.

Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu da Keçiören Belediyesinin sağlık yatırımları konusunda büyük işler yaptığını söyleyerek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkürlerini iletti. ​