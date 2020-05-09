Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KEDEM Kurs Merkezinde YKS ve LGS’ye hazırlık eğitimi alan öğrenciler için hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarının öğrencilerin adreslerine ulaştırılmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan Altınok, “YKS grubundaki öğrencilerimize 272 adet deneme kitapçığı gönderiyoruz. LGS grubundakilere ise 150 adet deneme sınavı kitapçığı ulaştırdık” dedi.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER İÇİN FEDAKÂRLIK YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YKS ve LGS sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi, KEDEM Kurs Merkezinde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler aracılığıyla, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dışarıya çıkamayan YKS ve LGS öğrencileri için adreslerine tek tek deneme kitapçığı yolladı.

Başkan Turgut Altınok, 20 Haziran’da yapılacağı açıklanan LGS ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilen YKS için öğrencileri hem motive etmek hem de sınav maratonuna hazırlamak istediklerini de ifade etti.

“EĞİTİME ONLİNE SİSTEMLE DEVAM EDİYORUZ”

Sınava girecek öğrencilere başarı temennisinde bulunan Altınok şu şekilde konuştu:

“Kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizin faaliyetlerini koronavirüs sürecinde devam ettirmek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemini devreye soktuk. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Derslerimizden olumlu neticeler almak için seviye belirleme kitapçıklarımızı öğrencilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim sınava girecek olan bütün gençlerimizi muvaffak etsin.”