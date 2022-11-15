Keçiören Aşağı Eğlence’de 2+1 daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi, 34748 Ada, 23 Parsel, 2. Kat, 9 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmaz konum olarak; Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine 200 m., Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesine 500 m. mesafededir. Ulaşım toplu taşıma araçları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Adresi : Aşağı Eğlence Mahallesi Küçük Bahçe Caddesi No: 3/9 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 14:10 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 14:10

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