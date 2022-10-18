KEÇİ’DEN GENÇLER’E TOS!

- Reklam -

YALÇIN ERCAN/ANKARA

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, konuğu Keçiörengücü ile yaptığı derbi mücadelesini 2-0 kaybederek tehlike hattındaki konumunu sürdürdü.

- Reklam -

TANER TAŞKIN



Geçen hafta kendi sahasındaki Boluspor beraberliği ile liderliği Eyüpspor’a kaptıran Keçiörengücü de bu galibiyetle liderliği gol averajıyla yeniden ele geçirdi.Zirve yarışında iddia sahibi olan Keçiörengücü, karşılaşmanın büyük bölümünde özellikle de ilk yarıda Gençlerbirliği’ne oranla daha istekli ve daha organize bir futbol sergiledi. İkinci yarıda işi biraz gevşeten mor-beyazlı ekip, rakibine zaman zaman etkili atak fırsatları verdi. Takımın kondisyonunun düştüğünü gören teknik direktör Taner Taşkın arka arkaya 4 futbolcuyu oyundan alarak sahaya sürdüğü futbolcularla oyunda dengeyi sağladı ve son dakikada gelen golle de galibiyeti perçinledi. Gençlerbirliği ise maç boyunca fazla bir varlık gösteremedi. Heyecan yaratan birkaç atak dışında, mücadele gücü yüksek ama üretkenlikten uzak, etkisiz bir oyun düzeni içerisinde göründü. Son Samsunspor mağlubiyetiyle üst üste ikinci yenilgisini alarak tehlikeli bölgenin iyice içine yerleşen ve 6 puanla 17 sıraya kadar gerileyen kırmızı-karalı takım için bundan sonraki haftalar sıkıntılı yaşanacak.

TAŞKIN AKSOY



Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Amasra’da meydana gelen maden ocağındaki patlamada 41 vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “İnanın maçla ilgili olarak kafamda hiçbir şey yok. Çok üzüntülüyüz. Maç hakkında bir şey konuşmanın sırası değil, bundan haya ederim” dedi.

Galibiyetin güzel olduğunu, ancak maçla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmak istemediğini vurgulayan Taşkın, “Bizler gerçekten kolay para kazanan insanlarız, oyuncular ve teknik adamlar. Ama ekmeğini taştan çıkartan insanların bu şekilde hayatları pahasına çalışmalarına çok çok üzülüyorum, bazen de utanıyorum. Gerçek kahramanlar, gerçek delikanlılar bu ekmeğini taştan çıkartan yurttaşlar diye düşünüyorum. Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. Sadece bir galibiyet aldık, hepsi bu kadar” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy ise alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “İyi başladığımız bir maçı 2-0 yenik bitirdik. İlk 15 dakika gayet tempolu başladık. Orada karambolden bir gol bulsak belki bambaşka bir skor olacaktı ama maalesef üretemedik. Sonra Keçiören maça dahil oldu. Akan oyunda rakibe pozisyon vermedik. 44’üncü dakikaya kadar kendi serbest vuruşumuzda topu rakibe verdik. İyi çıktılar, top geldi gitti, müdahale edebilirdik ama olmadı. Top direkten dönüp içeri girdi. Mücadelemizden memnunum ama ikinci yarı istediğimizi yansıtamadık. Buna rağmen iki kafa topumuz var. Daha sonra Keçiören açık alan bulunca değerlendirmesini biliyor, boşuna lider değil. Bizim en büyük eksiğimiz, Samsunspor maçı da gösterdi bugün de gösterdi, üretkenlik ve gol atmak. Orada eksiğimiz var. Elimizdeki kadro bu. Devamlı çalışacağız. Bir dahaki maçlarda inşallah bu hatalardan ders alıp daha iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.