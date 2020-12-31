Kebapçının motosikleti çalındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da pandemi döneminde artan paket servislerine yetişmeye çalışan kebapçının işyeri önünde park halindeki motosikleti çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Okan Usal’a ait kebapçıda meydana geldi. Çalışanların içeride olduğu sırada motosikletlerin yanına gelen şüpheli, bir süre motosikletleri inceleyip çevreyi kontrol etti. Daha sonra anahtarı üzerinde olan motosiklete yönelen şüpheli, çalıştırarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle Okan Usal polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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