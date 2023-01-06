Kebapçının bacasından çıkan duman apartmana dolunca yangın paniği yaşandı

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Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde kebapçı dükkanının bacasından çıkan duman apartmana dolunca, dairelerde oturan aileler, yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kebapçının bacasından çıkan duman, bulunduğu apartmanın havalandırma bölümünden bazı dairelere doldu. Aileler, binada yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada bacadan sızan dumanın dairelere dolduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, dairede oturanlara pencerelerini bir süre açık bırakmaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)

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