KBB Uzmanı Doğan: Koku egzersizi için karanfil ve limon koklayın

KULAK Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr Murat Doğan, koronavirüs nedeniyle koku kaybı yaşayanlara egzersiz önererek, “Koku egzersizleri özellikle okaliptüs, karanfil, limon ve kahve gibi keskin kokuların günde 3 veya 5 kez, 2’şer veya 3’er saniye koklanması şeklinde yapılıyor” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan koronavirüs geçiren kişilerde en sık görülen belirtilerden birinin tat ve koku kaybı olduğunu, bu nedenle virüsü yenen kişilerin tat ve koku duyusunu yeniden kazanmak için yapılması gerekenleri anlattı. Koronavirüsün birçok belirtisinin olduğunu belirten Doğan, “Baş ağrısından mide bulantısına, karın ağrısından koku bozukluğuna kadar çok geniş bir yelpazede farklı belirtiler görülebiliyor. Koku bozukluğu hastalarda sıkça görülen bir durum. Hastalardan çok sık olarak ‘bu koku ne zaman geri gelecek’ ya da ‘ne zaman tat alabileceğim’ sorularını duyuyoruz. Koronavirüsteki koku kaybının en önemli sebebi, virüsün direk koku sinirini etkilemesi, burun içerisindeki koku merkezinin şişmesi veya ödeminden kaynaklanabilir. Çünkü koku konusunda sadece koku alma bozukluğuyla ilgili yorum yapmak doğru değildir. Koku bozukluğu da farklı farklıdır. Kokuyu hiç alamama, kokuyu az alma, farklı kokular algılama veya çok kötü koku algılama şeklinde kendini gösterebilir. Araştırmalarda gösteriyor ki, koronavirüs enfeksiyonunda yüzde 34’ten yüzde 98’e kadar geniş serilerde ciddi bir koku bozukluğu oluşuyor” dedi.

‘6 AYA KADAR UZAYABİLİYOR’

Koronavirüs sonrası koku kaybı yaşayan kişilere önerilerde bulunan Doğan, şunları kaydetti:

“Koronavirüs nedeniyle tat ve koku kaybı yaşayan kişilerin şikayetleri devam ediyorsa öncelikle kulak, burun, boğaz hekimine başvurması gerekiyor. Çünkü asıl problem koronovirüsten mi kaynaklanıyor yoksa koku ile ilgili merkezlerde başka problem mi var, emin olmak gerekiyor. Her ne kadar kokunun tek başına kaybı bile koronavirüs açısından bizi şüphelendirse de, burun içerisindeki alerjik durum veya sinüzit, koku kaybı yapabileceği için ekarte edilmesi gerekiyor. Koku ile birlikte hastanın tat kaybını da ele aldığımızda, geniş bir kulak, burun, boğaz muayenesi ve testler yapıldıktan sonra, hastaya önereceğimiz bir takım koku egzersizleri ve tedaviler var. Koku egzersizleri özellikle okaliptüs, karanfil, limon ve kahve gibi keskin kokuların günde 3 veya 5 kez 2’şer veya 3’er saniye koklanması şeklinde yapılıyor. İnsanlarda 3 günde veya 5 günde geçen koku bozuklukları bazı hastalarda 6 aya kadar uzayabiliyor. Sonuç olarak kokuların büyük oranda geri geldiğini biliyoruz.”