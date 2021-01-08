Kazıkbeli Savaşı anma etkinliği yapıldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. Kentin Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği iş birliğinde 873 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında, Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarında şehitler için saygı yürüyüşü yapıldı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, 873 yıl önce yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nı anlatarak, etkinliğe emek verenlere teşekkür etti. Kazıkbeli Savaşı’nın 7- 8 Ocak 1148’de yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tok, “Biz bu toprakları çok sevdik ve bu topraklara kanımızı akıttık. Bugün haçlı zihniyeti hala devam ediyor. Bu zihniyetin şekil değiştirdiğini ama hala devam ettiğini söylemek istiyorum ve atalarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum” diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise Haçlı zihniyetinin şekil değiştirerek devam ettiğini anlatarak, “Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşları vatan kurtarma savaşlarıdır. Bu savaşın benzerleri Anafartalar ve Büyük Taarruz’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu tehlikenin her zaman farkında olmalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, “Bize düşen bu toprakların bedelini bilmektir. Bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamaktır. Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır. Geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz. Bu noktada geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denizli’de tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren atalarımızın verdiği birçok mücadele var. Bugün burada Kazıkbeli savaşını anıyoruz. Miryokefalon var, Çanakkale’de 2 bin 500’ün üzerinde Denizlili şehidimiz var. 15 Mayıs’ta Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Kurtuluş Savaşı için yakmış olduğu kıvılcım var. Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz şehitler var. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim birinci vazifemiz” dedi.

FOTOĞRAFLI