KAZAZ: TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ KOKULU GÜLLERİNİ GELİŞTİRDİK

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, süs bitkileri yetiştiriciliği, iklim değişikliği ve etkileri ile yeşil alanların önemi hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Esma ALTIN/ANKARA

AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, topraksız tarım ve süs bitkisi yetiştiriciliği hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kazaz, süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek; “Ağırlıklı olarak kesme çiçekler üzerine çalışıyorum. Bunların yetiştirme teknikleri, budama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, verim ve kaliteyi artırma ile ürün programlaması üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında ıslah ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

‘ISLAH ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ’

Süs bitkileri ve yetiştiriciliği hakkında bilgi veren Kazaz sözlerine şöyle devam etti; “Süs bitkileri dört gruba ayrılıyor. Bunlar; kesme çiçekler, dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları. Kesme çiçekler; sepet, buket, çelenk, vazo ve aranjmanlarda kullanılmak amacıyla çiçek, gonca, meyve, dal ve yaprakları için yetiştirilen bitkilerdir. Dış mekan süs bitkileri, peyzaj planlama çalışmalarında kullanılmak üzere yetiştirilen bitkiler olup, süs ağaç ve çalıları, mevsimlik ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü bitkiler, su bitkileri, saz ve bambu türleri, sarmaşıklar ve süs çimleri bu grup içinde yer alır. İç mekan süs bitkileri; ev, büro, ofis vb. gibi iç mekanlarda kullanılmak üzere saksı vb. kaplarda yetiştirilen bitkilerdir. Doğal çiçek soğanları ise, toprak üstü organları gövde, yaprak ve çiçek gibi gelişme mevsimini tamamladıktan sonra yaşamlarını toprak altı organlarıyla soğan, yumru, yumru kök, rizom ve korm şeklinde devam ettiren bitkilerdir. Kardelen, göl soğanı, sarı kar çiçeği gibi soğanlı çiçekler bu grupta yer alır. Ben ağırlıklı olarak kesme çiçekler üzerine çalışıyorum. Bunların yetiştirme tekniklerini geliştirmeye, verim ve kalitelerini artırmaya yönelik çalışıyoruz.”

Bitki yetiştiriciliğini geliştirmek adına ıslah çalışmaları yaptıklarını belirten Kazaz şunları kaydetti; “Islah ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Islah demek yeni bir çeşit geliştirmek demek. Bunu bitkilerde şöyle kullanıyoruz; bitkinin genetik yapısını tüketici ve üreticinin istekleri doğrultusunda değiştirmek. Verimli ve kaliteli çeşitler geliştirmek olarak ıslah çalışmaları yapıyoruz. Buna yönelik kesme gül ıslahımız var. Bir de krizantem ıslahı çalışmalarımız var. Geçen yıl Türkiye’nin ilk yerli kesme çiçek çeşitlerini biz geliştirdik. Geliştirdiğimiz çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığı’na tescile gönderdik. Şimdi de krizantem diğer adıyla kasımpatı çiçeğini de aynı şekilde geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projemiz bu konuyla ilgili. Yaklaşık iki ya da üç yıl sonra da çeşit tescilimiz olacak.”

‘TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ KOKULU GÜLLERİ’

İlk yerli kokulu gülleri geliştirdiklerine dikkat çeken Kazaz şunları aktardı; “Türkiye’nin ilk yerli kokulu güllerini de biz geliştirdik. Onların da tesciline başvuracağız.”

Türkiye’nin süs bitkileri bakımından ticareti yapılan yerli çeşidinin bulunmadığını bundan dolayı ithalatın fazla olduğunu belirten Kazaz şunları dile getirdi; “Türkiye’de ticarete konu alan, iç pazarda veya dış pazarda satışını yaptığımız yerli çeşidimiz yok süs bitkilerinde. Ticareti yapılan bütün süs bitkileri çeşitlerini ıslahçı hakkı ödeyerek ithal ediyoruz.. Hollanda’dan, Almanya’dan, İtalya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Çin’den alıyoruz. Örneğin; orkideler. Yerli orkide çeşidimiz yok. Tamamı dışarıdan ithal ediliyor.”

‘SÜS BİTKİLERİ ÇOK SAHİPLENİLMEDİ’

Süs bitkisi deyince yanlış bir algı oluştuğunu ifade eden Kazaz şunlara dikkat çekti; “Süs bitkileri yıllarca tarımın içerisinde üvey evlat gibi kaldı. Çok sahiplenilmedi. Lüks tüketim olarak görüldü. Oysa süs bitkileri sadece süs ve hobi amaçlı değil. Adı süs ama süs bitkilerinin tanımını yaptığımız zaman tanımda şunlar yer alıyor; estetik, işlevsel ve ekonomik amaçlarla yetiştirilen bitkiler. Süs bitkilerinin ekonomisi var. Bunun dışında süs bitkilerinin estetik özelliklerini; çiçek, gonca, meyve, yaprak, koku, dal, kabuk, renk, doku ve form gibi özellikler oluştururken, işlevsel özelliklerini; iklim ve erozyon kontrolü, gürültü önleme, istenmeyen görüntüleri perdeleme vb. özellikler oluşturmaktadır. Kısacası süs bitkileri deyince sadece süs, hobi olarak bunları algılamamamız gerekiyor. Bunların bir ekonomisi var, işe yararlılıkları var, bir de estetik özellikleri var.”

Süs bitkilerinin ülkemizde yeteri kadar gelişememesinde akademik anlamda çalışmalar yürütecek insan sayısının az olmasının da etkisi olduğunu vurgulayan Kazaz; “İkincisi, Türkiye’de süs bitkileri üzerine araştırma yürüten akademisyen sayısı ve Tarım ve Orman Bakanlığına araştırma enstitülerinde çalışan uzman sayısı yeterli değildi. Ama son yıllarda hem üniversitelerde hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bu sayı da artmaya başladı. Bundan dolayı Türkiye’de süs bitkilerine yönelik teknik ekip de güçlenmeye başladı. Ekip güçlenmeye ve sayısı artmaya başlayınca da yavaş yavaş ıslah konuları da gelişmeye başladı. Yerli çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalar arttı. Önümüzdeki on yıl içerisinde süs bitkileri sektörünün çok daha güçlü olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Katma değer anlamında süs bitkilerinin kazançlı bir sektör olduğunu söyleyen Kazaz şu ifadeleri kullandı; “Süs bitkileri sektörü katma değeri çok yüksek olan bir sektör. Birçok sektör ile ilişkili olan bir sektör. Örneğin, seracılık sektörünü ele aldığınız zaman seranın naylonu, demir konstrüksiyonu, damla sulama borusu, ağ demirleri, ilaç, gübre, paketleme için karton, ambalajlamak için sleeve ve lastiğe ihtiyaç var. Baktığınız zaman çok sayıda sektör ile ilişkili. Bunun için katma değeri çok yüksek diyoruz süs bitkileri sektörü için. Türkiye son üç yıla kadar süs bitkilerinde ithalatçı bir ülkeydi. Yani Türkiye ürettiğinden çok dışarıdan ithal etmiş ve cari açık vermişiz. Ama son yıllarda hem ekonomideki dalgalanmalar hem de döviz kurundaki çok hızlı yükselişleri dikkate aldığımız zaman süs bitkilerini 90 milyon euroya ithal ediyorduk. Bu rakam yaklaşık 38-40 milyon dolara düştü. İki üç yıl içerisinde yarıdan daha fazla düştü. İhracatımız da hemen hemen düzenli olarak artıyor. Yaklaşık 80 milyon dolar civarında da süs bitkileri ihracatımız var. 40 milyon dolar civarında da bir ithalatımız var. Şu an ihracatımız ithalatımızın iki katı durumunda. Eskiden tam tersiydi. İthalat çok daha fazlaydı.”

Pandeminin de sektörün değer kazanmasında etkisi olduğunu aktaran Kazaz şunları belirtti; “Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandı. Herkes şu anda evinde çiçek bakıyor. Çiçek tohumu ekiyor. Bitkisini çoğaltmaya çalışıyor. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve maillerimizden çok mesaj geliyor vatandaşlar tarafından şu bitkiyi nasıl çoğaltabiliriz şeklinde. İnsanlar evinin balkonunda domates, hıyar, biber, kabak gibi sebze ve çiçeklerle uğraşıyorlar. Pandemi süreciyle beraber bitkiye yeşile olan özleme daha da arttı. Özellikle iç mekanlarda, bahçelerde dışarıya doğru kısıtlamalardan dolayı. Pandemi ile beraber sektör çok daha değer kazandı.”

TOPRAK YOK TARIM VAR

Topraksız tarımın nasıl yapıldığı ve neden yapıldığı ile ilgili bilgi veren Kazaz sözlerine şöyle devam etti; “Topraksız demek, kısaca toprağın olmadığı bir yetiştirme ortamı demek. Tarımsal üretimin toprak dışındaki durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriyiği sisinde veya besin eriyikleriyle zenginleştirilmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesine topraksız tarım diyoruz Günümüzde hem sebzeler hem de birçok süs bitkisi topraksız tarımda yetiştiriliyor.”

Yüksek verim sağladığı için de topraksız tarımın tercih edildiğini ifade eden Kazaz şunları aktardı; “ Topraksız tarım yapılmasının nedenlerinden ilki veriminin yüksek olması. İkincisi kalitenin yüksek olması. Üçüncüsü, toprağın uygun olmadığı koşullarda yapılabilmesi. Dördüncüsü bir bitkiye toprakta uzun yıllar aynı yerde yetiştirdiğiniz zaman toprakta hastalık ve zararlar olmaya başlıyor toprak kökenli olarak. Siz bunları yok etmek için çok para harcamalısınız. Toprağı sterilize etmeniz lazım buharla. Buharla sterilizasyon Türkiye’de enerji maliyeti yüksek olduğu için çok pahalı. Dolayısıyla bunu yapamıyorsunuz. Onun yerine topraksız tarımı kullandığınız zaman toprak kökenli hastalık ve zararlılar elemine oluyor. Bunların dışında ilaç ve gübre maliyetlerinde tasarruf sağlayabiliyorsunuz topraksız tarımda. Çünkü toprağa verdiğiniz su ve gübreler toprak altına yıkanıyor. Topraksız tarımda resirküle sistem ile gübre ve suyun bir bölümünün tekrar geri kazanılması söz konusu. Su ve gübreyi veriyorsunuz, alttan bunları tekrar alıp gerekli hastalık, zararları, kontrolleri, ph’ları kontrol ettikten sonra tekrar sisteme basıyorsunuz. Bu şekilde yapılan sistemde hıyarda yaklaşık yüzde 50 civarında su tasarrufu var. Domateste yüzde 30 civarında su tasarrufu var. Süs bitkilerinde yaklaşık yüzde 25-30 civarlarında su ve gübre tasarrufu var. Bir de açık drenaj dediğimiz sistemler var. Onda da aynı topraktaki gibi gübreyi ve suyu veriyorsunuz. Alttan toplayıp toprağa karışıyor. Onun da kendi içerisinde yöntemleri var.”

Topraksız tarımda da bitkilerin hastalık ve zararlar kapabileceğine dikkat çeken Kazaz şunlara vurgu yaptı; “Sadece toprakta yetişen bitkiler hastalanır, topraksız yetişen bitkiler hastalanmaz diye bir şey yok. Örneğin; seralarda hem sebzelerde hem süs bitkilerinde hem de diğer yetiştirilen bitkilerde de hastalıklar olabiliyor. Bunlara yönelik ilaçlı mücadele yapılıyor. Organik tarım yapanlar organik ilaçlar kullanıyor. Organik tarım yapmayanlar da kimyasal mücadele yapıyor. Bunun için de tarımsal ilaçlar var. Tarımsal hastalıkları önleyici tarımsal fungusitler var yani mantar ilaçları var. İnsektisit dediğimiz zararlı böcekleri öldüren böcek ilaçları var. Üreticiler bunları kullanarak seralarda bitkilerdeki hastalık ve zararları önleyebiliyorlar.”

‘HAMMADDEDE DIŞA BAĞIMLIYIZ’

Gübre ve ilaç maliyetlerinin ülkemizde yüksek olduğunu söyleyen Kazaz şunları kaydetti; “Gübre ve ilaç maliyetleri son iki yılda yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. Bu tamamen ekonomi ve döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşti. Çünkü Türkiye ilaç noktasında çok ithalatçı bir ülke. Gübre noktasında hammadde çok ithal ediyoruz. Bundan dolayı hammaddede dışarıya bağımlı olduğumuz için o da tamamen döviz kurlarına bağlı. Döviz kurları arttıkça bu maliyetler de artıyor. Ama genel toplamını alırsak ilaç ve gübre maliyetleri üretimin içerisinde maksimum yüzde 20 civarında. Bu genelleme olarak bu şekildedir. Bazı bitkiler de bu oran yüzde 5, bazı bitkilerde yüzde 7, bazılarında da yüzde 10 olabilir. Ama bunların toplamı yüzde 20’yi geçmez. Bu tamamen sizin bakım koşullarınıza bağlıdır. Seracılık yapıyorsanız seradaki iklim koşullarına bağlıdır. Açıkta üretim yapıyorsanız oradaki toprak yapısına, bakım koşullarınıza ve iklime bağlı. Havalar çok yağışlı geçer hastalıklarınız artar. Havalar daha düzgün geçer hastalıklarınız artmaz. Bu yıldan yıla da, iklim koşullarına göre de değişir. Bunlar bir zincir gibi. Halka şeklinde hepsi birbirine bağlı. Su çıkardınız gübreyi çıkaramazsınız. Gübreyi çıkardınız ilacı çıkaramazsınız. Bunlar bir halkanın bütünleri.”

Ankara’nın genellikle tarla bitkileri ve bağcılık üzerine bir üretimi olduğunu ancak seracılık için pek uygun olmadığını dile getiren Kazaz, bunun nedenlerini açıkladı. Kazaz: “Ankara açıkta üretim açısından daha çok tarla bitkileri ve bağcılık açısından uygun bir yapıya sahip. Seracılık açısından Ankara çok uygun bir il değil. Çünkü seracılıkta yıllık işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 35-40’ı ısıtma giderlerine gider. Bundan dolayı Ankara’da sadece Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam ve Haymana’da jeotermal kaynaklar var. Bu kaynaklar içerisinde Kızılcahamam’da jeotermal sıcaklık yüksek fakat orada da uygun araziler yok. Beypazarı ve özellikle Ayaş’ta jeotermal kaynaklar var. Seracılık açısından Ayaş’taki jeotermal kaynaklar kullanılarak yıl boyu seracılık yapılabilir. Ama bunların dışında Ankara ağırlıklı tarla bitkileri dediğimiz arpa, buğday gibi ürünler açısından uygun. Süs bitkileri açısından değerlendirdiğimiz zaman Ankara’da yaz aylarında iklimin uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ısıtmada ki jeotermal ısıtma yoksa biz yıl boyu seracılığı tavsiye etmiyoruz Ankara’da. Ama yaz üretimine yönelik bugün Isparta’da yaz üretimi yapılır. Türkiye’deki karanfil üretimi alanlarının yaklaşık yüzde 15’i Isparta’da. Ankara’da da bu yaz modeli uygulanabilir. Burada özellikle nisan ayında dikimler yapılıp eylül ayının sonunda ekim gibi havaların soğumasıyla beraber bu altı yedi aylık dönemde üretim yapılabilir. Ankara bu açıdan değerlendirilebilir.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hava şartlarından dolayı çiçeklere don vurduğu zaman verimin düştüğünü ifade eden Kazaz şunları anlattı; “Havaların soğukluğunu iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Kış aylarında ürün olmadığı için genellikle olumsuz bir etki yok. Ama havaların karlı geçmesi, soğuk geçmesi mikropların kırılması açısından önemli. Sonuçta bu mikropların da yaşamlarını sonlandırma ve bitkilerin bahara sağlıklı girmeleri açısından önemli. Diğer bir nokta da şu; soğuklarda özellikle ilkbahar geç donları olduğu zaman. Havalar bazen çok sıcak oluyor ve bitkiler de uyanıyor, çiçek açmaya başlıyor. Çiçek açtıktan sonra da ilkbahar geç donları dediğimiz mart nisan gibi olabiliyor, donlar geliyor. Çiçek açan bir bitkiye tekrar don vurduğu zaman o çiçeklerimiz ölüyor. Dolayısıyla o yıl meyve alamıyoruz. Verimimiz çok azalıyor. Mevsim değişikliği tam olarak bu oluyor. Önceden genel bir ortalama vardı. Mart ayının sonu nisanın başı gibi olan don şimdi haziranda dolu yağdığı oluyor. Soğuklar sıcaklarla yer değiştiriyor. Bir de sonbahar erken donları var. Özellikle eylül-ekim ayında birçok bitki meyveli oluyor. Bu sefer de ekim ayına vuran don eylüle geliyor. Burada don vurmasıyla beraber tam meyveyi vurmuş oluyor. Bu da büyük bir ekonomik kayıp yaratıyor.”

İklim değişikliğinin tarımsal üretim için gelecekte büyük bir endişe arz ettiğini vurgulayan Kazaz; “Küresel iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Şu anda özellikle kuraklık tarım üzerinde çok büyük bir sorun. Seracılıkta bitkileri sulamak kolay ama açıkta üretimde sulamayı yaparken su sıkıntısı yaşanıyor. Barajlar boşalıyor. İnsanlar içme suyu için bile su sıkıntısına giriyor. Türkiye her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke desek de su sıkıntısı yaşayan bir ülke. Küresel iklim değişiklikleri başta su olmak üzere afetlere de yol açıyor. Sel oluyor, aşırı yağmur yağdığında ürünün verim ve kalitesi düşüyor. Meyveye dolu vurduğu zaman yara yapıyor, hastalık yapıyor ve çürütüyor. Bu da kazancınızı azaltabiliyor. Onun için iklim değişiklikleri tarımsal üretimleri son derece etkiliyor. Her şeyi tahmin edebiliyorsunuz ama iklim sizin dışınızda gelişen bir olay. Örneğin; hastalıklı bir ortama girerseniz hastalık bulaşacağını bilirsiniz. Ama iklimde bazen beklenenin dışında çok şey oluyor. Bu nedenle iklimleri kestirmek çok zor. Bana göre gelecekte de tarımsal üretimi bekleyen en büyük endişe iklim değişiklikleri olacak. Bunun için ağaçlandırmalar çok önemli. Yeşil iklimi değiştiren ve kontrol altına alabilen en güzel olgu.” ifadelerini kullandı.

‘YEŞİLE SAHİP ÇIKALIM’

Yeşilin insana hayat verdiğini, nefes verdiğini bundan dolayı çok önemli olduğunu belirten Kazaz şunları söyledi; “Bitkide yeşil yapraklar var. Nefes aldığımız zaman dışarıdan oksijen alıyoruz. Bitkiler de fotosentez yapıyor. Bitkiler özellikle bulundukları çevrede yeşillik yaparak insanların evlerinin, işyerlerinin, odalarının hava kalitesini değiştiriyor. Bitkiler gündüz havadan karbondioksit alarak dışarıya oksijen veriyor. Bulunduğunuz ortamda yeşillik ne kadar fazla ise o kadar temiz hava alırsınız. Yeşilliğin olduğu yerde oksijen çok. Ne kadar çok yeşil o kadar rahat nefes o kadar temiz hava demek. Havayı temizleyen bitkiler var. Havada dolaşan bazı zararlı gazları, ağır metalleri içine absorbe eden bitkiler var. Bu bitkileri bahçenizde ya da evlerinizde saksı bitkisi olarak yetiştirebilirsiniz. Böylece bulunduğunuz yerdeki havanın kalitesini değiştirebilirsiniz. Bütün vatandaşlarımıza hiçbir şey yapmıyorlarsa da bir tohum eksinler, balkonlarına evlerinin içerisine sebze, çiçek yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. Yeşil kadar değerli bir şey yoktur.”

İklimin olumsuz koşulları karşısında yeşilin büyük bir etkisi olabileceğini savunan Kazaz; “Yeşili korumak ve artırmak gerekiyor. İklimin olumsuz etkilerini ancak yeşili artırmakla çözebiliriz. Burada da biz bireylere iş düşüyor. Tabiki de devletimiz de çalışıyor. Devlet de bireylerden oluşuyor sonuçta. Herkes yeşile önem verirse ne kadar bitki diker ise o kadar yeşil olur ve iklimimiz de o kadar kaliteli olur. İnsanlarımıza tavsiyelerimiz bu yönde. Yeşile sahip çıksınlar. Gelecek nesillerimize temiz iklim ve temiz bir çevre bırakmak istiyorsak bol bol bitki dikmeli ve çevreyi kirletmemeliyiz. Sağlığımız açısından da Pandemi sürecinde de temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasını diliyorum.” dedi.