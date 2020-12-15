Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) AYASOFYA Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtı’ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan “Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi” açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, “İstanbullu sanatseverlerimizi sergimizi ziyarete bekliyoruz. Programımız bugün itibariyle başlıyor, 31 Aralık’a kadar saat 10-16 arasında açık olacak. Kovid-19 kapsamında gerekli bütün tedbirler alınmış, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de kapalı olacaktır. Sergimiz ücretsizdir” dedi.

SERGİ 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde açılan sergide, 60’a yakın eser sanatseverlerle buluştu. 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile “360 Kültür Sanat Gösterimi” kapsamında sergileniyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10:00 -16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, Kovid-19 tedbirleri tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak. Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.

“DİJİTAL ALANLARIN MAKSİMUM DÜZEYDE KULLANILDIĞI BİR SERGİYİ SANATSEVERLERİMİZLE BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, sergi açılışı öncesinden açıklama yaparak, “Bugünkü sergimizde Kazasker Mustafa İzzet Efendi’yi sizlere tanıtmış olacağız, sanatseverlerimizle buluşturmuş olacağız. Ayasofya Camii’nden Washington’daki anıta, Bursa Ulu Camii’nden İstanbul Üniversitesi’ndeki kitabeye kadar bütün hat eserlerinin yazımı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Hat yazımının yanında tarz-ı cedid olarak adlandırılan makamı bulan şahıstır. Bizim programımızda inşallah 60’a yakın eserinin sergilendiği, harita (map) teknolojisinin, hologram sistemlerinin uygulandığı, dijital alanların maksimum düzeyde kullanıldığı bir sergiyi sanatseverlerimizle buluşturmuş olacağız” dedi.

“İSTANBULLU SANATSEVERLERİMİZİ SERGİMİZİ ZİYARETE BEKLİYORUZ”

Onat konuşmasını şöyle tamamladı: “Sergiyi gezerken görsel zenginliğin yanında işitsel anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin naat-ı şerifinden mısraları dinleme imkanını elde etmiş olacağız. Bütün İstanbullu sanatseverlerimizi sergimizi ziyarete bekliyoruz. Programımız bugün itibariyle başlıyor, 31 Aralık’a kadar saat 10-16 arasında açık olacak. Kovid-19 kapsamında gerekli bütün tedbirler alınmış, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de kapalı olacaktır. Sergimiz ücretsizdir. Ayasofya’nın neresine bakacak olursanız eserleri Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Bir de en tepede Nur Suresi’nden bir ayetin hat eseriyle yazımı vardır. Aslında Ayasofya’nın neresine bakarsanız hat eserlerini görmek mümkün. Hem Ayasofya, hem İstanbul Üniversitesi’nin girişindeki kitabe, Bursa Ulu Cami, Mısır’da Kavalı Camii’nin yazımların hepsi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Aynı zamanda hat yazımı 1928’de harf inkılabının oluşturulduğu döneme kadar font olarak kullanılmıştır. 1994 yılında şu an bilgisayarlarda kullanılan fontlarda yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye aittir.”

(Fotoğraf)