Kazanın ardından ulaşıma kapanan yolda kalanlara AFAD, kumanya dağıttı

Onur GÜDEN/ GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, 2 TIR’ın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralanırken, ulaşıma kapanan yolda kalanlara AFAD ekipleri kumanya dağıttı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında, D- 650 Karayolu Geyve Doğançay mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 11 DP 893 plakalı TIR ile aynı yönde ilerleyen 07 ADE 568 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazası sonrası trafiğe kapanan yolda kalan araçlarda bulunanlara AFAD ekipleri kumanya dağıttı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya bölgeye gelerek, kumanya dağıtımında AFAD ekibine yardımcı oldu. Saat 18.00 sıralarında yol ulaşıma açıldı.

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