Kazakistan’da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar

Kazakistan, (DHA) – Kazakistan’da iki yıl önce doktorların bebek yaşam belirtisi vermesine rağmen, morgda donmaya terk ettiği olayla ilgili dava açıklandı. Mahkeme, üç sağlık görevlisi hakkında 15 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezasına hükmetti.

Kazakistan’ın Atırav kentinde 2019 yılında Başhekim Kuanysh Nysabaev, Doğum Uzmanı Jinekolog Askar Kairzhan ve ebe Jamilya Kulbatyrova’nın yeni doğmuş bir bebeği yanlışlıkla ölü doğduğunu ilan ederek ihmallerini örtbas etmek için morgta ölüme terkettiği olayla ilgili dava sonuçlandı.Ülkede infiale neden olayın duruşma basın ordusu tarafından takip edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN HAPİSLİK

Duruşmada savcılara göre, baş doktor Kuanysh Nysanbaev, çocuğun bacağının yaşam belirtisi içinde hareket ettiğini bilmesine rağmen bebeğin, ölenler için soğuk hava deposuna konmasını emretti. Mahkeme, iki kıdemli doktor ve bir ebeye kasten öldürmek suçundan hüküm verdi. Atırav Mahkemesi, Başhekim Kuanysh Nysabaev 18 yıl, doğum uzmanı jinekolog Askar Kairzhan 19 yıl ve ebe Jamilya Kulbatyrova 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GİZLİ KAYIT DURUŞMAYA SUNULDU

2019 yılından bu yana devam eden duruşmaya ilişkin yeni bulgular da mahkemeye sunuldu. Mahkeme heyetinin, olaya ilişkin gizli kayıtta, üç sağlık görevlisinin bebeğin yaşadığını tespit emiş ve morga koymadan önce bebeği suda boğma fikri üzerine konuştukları anlar yer aldı.Kayıtta bir doktorun ise ‘Allah’tan af dilediği’ anlara ilişkin başka biri kişi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin anlar da dikkat çekti.