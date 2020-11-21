Kazakistan’da seyir halinde hareket eden trende yangın kamerada

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki parkın açılışı aynı anda yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşmasına müjde ile başlayan Başkan Altınok, “Seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız. 40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara’mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkânınız olacak. İçerisinde kütüphane, restoran, kafe, nikâh salonu, kreş gibi birçok sosyal donatı alanı olacak.” dedi.