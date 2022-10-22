Kazakistan ile AB arasında stratejik ortaklık

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KAZAKİSTAN, (DHA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, bugün Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı “Sürdürülebilir hammaddeler, piller ve yenilenebilir hidrojen konusundaki Stratejik Ortaklığımızla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladık” açıklaması yaptı.

AB Komisyon Başkanı bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı video konferans toplantısı konusunda “Sürdürülebilir hammaddeler, piller ve yenilenebilir hidrojen konusundaki Stratejik Ortaklığımızla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladık. Ayrıca Avrupa ve Orta Asya’yı daha iyi bağlamayı tartıştık. Global Gateway önemli bir rol oynayabilir” açıklamasını yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi görüşmeyle ilgili “Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Kazakistan ve Avrupa Birliği arasında genişletilmiş bir stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik umutları tartıştı. Ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki etkileşime özellikle dikkat edildi. Kasım-Cömert Tokayev ve Ursula von der Leyen de uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu” denildi.

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