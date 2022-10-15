Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

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KAZAKİSTAN, (DHA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bartın’daki maden faciasıyla ilgili taziye mesajı gönderdi.

Bartın’daki madende meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler ve mağdurlar hakkında derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Tokayev mesajında “Kazakistan halkı ve şahsım adına size ve sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor, telafisi mümkün olmayan acıyı paylaşıyorum. Ölenlerin ruhlarının şad olmasını, yaralıların bir an önce iyileşmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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