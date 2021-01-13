Kazada yaşamını yitiren küçük Mustafa’dan geriye fındık bahçesindeki görüntüler kaldı

Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Mustafa Bayrak’tan (7) geriye, fındık bahçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

Kaza, 8 Ocak’ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Mandıra Caddesi’nde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait E.Ç. yönetimindeki 28 KA 315 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayrak’a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından özel araçla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Bayrak, daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayrak, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GERİYE OYUN OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Küçük çocuğun cenazesi hastane morgundan alınarak Korgan ilçesine bağlı Yazıcı Mahallesi’ne getirildi. Mustafa Bayrak, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bayrak’tan geriye fındık bahçesinde oynadığı görüntüler kaldı. Mustafa’nın annesi ile birlikte yazın fındık topladığı görüntüleri yürekleri burktu.

‘ARABALAR BURADA HIZLI GİDİYOR’

Küçük çocuğu tanıyan komşuları kaza nedeniyle duyduklarını üzüntüyü dile getirdi, olay günü yaşananları anlattı.

Mahallede yaşayan Nazile Manguş, aracın hızlı olduğunu ileri sürerek, “Ben o akşam evdeydim. Dışarıdan sesler duydum. Balkona çıktığımda yerde çocuğun yattığını gördüm. Daha sonra annesi falan bağırıyorlardı. Ambulansın gelmesi beklenmeden çocuğu arabayla hastaneye götürdüler. Ben yıllardır bu sokakta oturuyorum. Burada arabalar hızlı gidiyor. Burada çocuklarımız oynuyor. O yüzden hız kesicilerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Aynı mahallede oturan Emircan Arıkan (15) ise, “Evde otururken bir anda ses çıktı. Ben bir bakayım dedim. Cama çıktığımda çocuk yerde yatıyordu. Annesi çocuğunun yanına geldi. ‘Mustafa’ deyip, kucağına almaya çalıştı. Ambulansı beklemeden hastaneye götürmek istediler. Araba durdurmaya çalıştılar, fakat duran olmadı. Bizim yakınımız vardı. O götürdü. Daha sonra çarpan sürücü de aracın peşinden hastaneye gitti” diye konuştu.

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