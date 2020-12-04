Kazada yaralılara, yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile, arkadan başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sevgi D.’ye yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kişi müdahale ederek, sakinleştirdi.

Kaza, Çorlu-İstanbul kara yolu üzerinde meydana geldi. Esat Yumurtacı, kullandığı 06 DC 8189 plakalı otomobilin arıza yapması üzerine emniyet şeridine çekip park etti. Park halindeki araca Sedat Kara yönetimindeki 59 ZT 531 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yumurtacı ile Kara’nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi D., yaralandı. Kazadaki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve kendisinin sağlık personeli olduğunu söyleyen bir kişi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar başından yaralanan ve şok geçiren Sevgi D.’yi uzun süre konuşarak sakinleştiren sağlık personeli, önemli bir şeyinin olmadığını belirterek kendisini teselli etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sağlık personeli olduğunu söyleyen kişiden yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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