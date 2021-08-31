Kazada yaralanan Nihat, yaşam savaşını kaybetti

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA) – KASTAMONU’da, geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Nihat Salcı (18), hayatını kaybetti.
Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 Haziran günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Nihat Salcı, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay boyunca uyutuldu. Salcı, doktorların müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. Salcı’nın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.
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