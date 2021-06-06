Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kurtarılamadı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletten düşen sürücü Faruk Arslan (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, İzmir- Ankara E 96 yolu Şen Petrol mevkiinde meydana geldi. İzmir yönünden Salihli yönüne giden Faruk Arslan yönetimindeki 45 AFL 660 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp, devrildi. Kazayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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