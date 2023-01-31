Kazada yaralanan Meksikalı turist, hastanede öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- NİĞDE-Aksaray kara yolunda tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören turistlerden Meksikalı Hector Artura Carrilllo (60), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, geçen cumartesi günü Niğde-Aksaray kara yolu Gösterli köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Gürbüz yönetimindeki 34 BMZ 524 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi. Kazada, şoför ve rehber ile 3’ü Meksika, 3’ü Kolombiya, 2’si Brezilya, 2’si Bolivya, 1’i Uruguay ve 1’i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı. Yaralılardan 2’si Nevşehir’e, 12’si ise Aksaray’daki hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi gören Meksikalı Hector Artura Carrilllo, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Carrillo’nun aynı kazada yaralanan yakını Maribel Ernazdez’in (63) tedavisinin devam ettiği ve taburcu olduktan sonra da cenazesinin teslim edileceği belirtildi. Kazada Maribel Ernazdez ile 2 kişinin tedavisinin devam ettiği, diğerlerinin de taburcu olduğu öğrenildi. (DHA)

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