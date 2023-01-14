Kazada yaralanan iş insanı, yaşam savaşını kaybetti 

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Ergün AYAZ- İsa ÇİÇEK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu’nda otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada yaralanan iş insanı Erhan Durmuşoğlu (47), hastanede 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Aralık 2022 günü, TEM Otoyolu Sapanca gişeleri yol ayırımında meydana geldi. Savaş Kılıç (48) yönetimindeki 41 ED 141 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Kazada sürücü Savaş Kılıç hayatını kaybederken, yanındaki Erhan Durmuşoğlu ise yaralandı. Durmuşoğlu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir aydır hastanede tedavi gören iş insanı Erhan Durmuşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

İzmit’te makine parçaları üretimi yapan bir fabrikanın sahiplerinden olan Durmuşoğlu’nun cenazesi, yarın Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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