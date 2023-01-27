Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş (2)

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TABUTUNA AY YILDIZLI ÖRTÜ SERİLDİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde site duvarına çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren Emre Kahya için, cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye İlçe Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile yakınları katıldı. 10 gün sonra askere gitmeye hazırlanan Emre Kahya’nın, asker kınasında boynuna takacağı ay yıldızlı örtü tabutuna serildi. Kahya, Boşnak Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Hastane Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
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