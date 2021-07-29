Kazada yaralanan Azra Nur’un, hayati tehlikesi var

Yaklaşık 14 bin firma ve 250 bin çalışanıyla önemli bir iş kolu olan tıbbi cihaz endüstrisi çok ama çok zor bir durumda. Mübalağasız atılan her 5 tweetten bir veya ikisi bir tıbbi cihaz firması sahibi veya çalışanın haykırışını, feryadını ilgili bakanlara taleplerini dile getiriyor.Konu ile ilgili (SEİS) Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak gazetemize konuştu.