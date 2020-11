Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil yola aniden çıkan ata çarptı. Aracın ön camından içeriye giren at telef olurken, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Köseceli beldesinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Fatih Abacıalır yönetimindeki 53 LA 905 plakalı otomobil, yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at otomobilin ön camından içeriye girdi. Atın telef olduğu kazada otomobil sürücüsü Fatih Abacıalır ile yanında bulunan akrabası Bekir Abacıalır, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Telef olan at ise iş makinesiyle otomobilden çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI