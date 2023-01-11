Kazada ölen uzman çavuş, izin sonrası birliğine dönüyormuş

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Mehmet Can PEÇE/ HAVZA (Samsun), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, TIR’a çarpan otomobilde ölen sürücü jandarma uzman çavuş Rasul Karabut’un (22), yıllık izin dönüşü memleketi Samsun’dan yola çıktığı, kaza günü ise birliğine teslim olacağı ortaya çıktı. 7 aylık uzman çavuş Karabut, memleketi Havza’da dualarla toprağa verildi.

Kaza, dün Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Göynük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’nın Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Rasul Karabut yönetimindeki 55 H 4367 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.K. (48) yönetimindeki 19 ABH 571 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Yaralanan Karabut, ambulansla kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

BİRLİĞİNE GİDİYORMUŞ

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen 7 aylık jandarma uzman çavuş Rasul Karabut’un yıllık izin dönüşü, birliğine teslim olmak için Samsun’un Havza ilçesinden yola çıktığı otomobiliyle Göksun ilçesinde kaza geçirdiği ortaya çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun’a cenazesi gönderilen uzman çavuş Karabut için Havza ilçesi Dereköy Mahallesi’nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene Samsun Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Karabut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başından ayrılmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ziyade Karabut da oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşı döktü. Uzman çavuş Karabut, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

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