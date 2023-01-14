Kazada ölen ortaokul öğrencisi Esila, toprağa verildi

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, önceki gün otomobilin duvara çarptığı kazada, yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Esila Gençer (12) toprağa verildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ağabeyi Alperen Gençer’in (19) hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaza, önceki gün Talas ilçesi Komando Caddesi’nde meydana geldi. Alperen Gençer’in kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı. Kazada Gençer ile yanındaki kardeşi Esila Gençer yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla iki kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 7’nci sınıf öğrencisi Esila Gençer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Esila Gençer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada Gençer için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Esila’nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Esila Gençer, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Alperen Gençer’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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