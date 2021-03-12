Kazada ölen oğlunu görünce ‘Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana’ diye feryat etti/ Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Kazada ölen oğlunu görünce ‘Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana’ diye feryat...
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Koronavirüs bir yılda 12 bin mutasyon geçirdi
Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, koronavirüsün Çin’de yapılan ilk tüm genom çalışmasının üzerinden...
Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da atlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü...
‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisindeki Rize’de sokaklarda insan yoğunluğu
Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok...
Ankara’da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 223 polisin katılımıyla kafe ve restoranlarda denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında,...