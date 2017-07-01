Kazada ölen Muhammed’in cenaze namazını babası kıldırdı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren ilahiyat fakültesi öğrencisi Muhammed Emin Okudan (26) son yolculuğuna uğurlandı. Okudan’ın cenaze namazını oğlunun öğrenim gördüğü fakültede öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.

İstanbul Caddesi ile 253 numaralı caddenin kesiştiği Çünür kavşağında 15 Mart günü meydana gelen kazada, Salim M. yönetimindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüsün yan yattığı kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Muhammed Emin Okudan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muhammed Emin Okudan için bugün Ayazmana Mahallesi’nde bulunan Dilara Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Muhammed Emin Okudan’ın cenaze namazını, öğrenim gördüğü fakültede öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı. Cenaze namazının ardından Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi Akyol Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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