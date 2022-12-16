Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve Feyza toprağa verildi

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada ölen ve çocukluk arkadaşı olan Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) ve Feyza Gökgün (20) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın’ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün yaşamlarını yitirdi. Feyza Gökgün, Karamürsel Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çamçukur Mezarlığı’na defnedildi. Feyza’nın yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu. Sürücü Ayşegül Yılmaz Akçat Camisi’nde kılınan namazın ardından Akçat Mezarlığı’na, Miray Kesici ise Kızderbent Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün’ün çocuk yaşlarından beri aynı mahalleden arkadaş olduğu, olay günü de araçla gezmeye çıktıkları ve kazanın yaşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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