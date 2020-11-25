Kazada ölen bisiklet sporcusu Zeynep, sürücülerin araçlarını üzerine sürdüğünü söylemiş

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)İZMİR’in Menemen ilçesinde, Zeynep Aslan’a (36) bisikletiyle antreman yaparken çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ bulundu. Evlat acısı yaşayan baba Reşat Aslan, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, zaman zaman bisiklet sporcusu kızının, sürücülerin korkutmak amacıyla araçlarını bilerek üzerlerine sürdüğünü anlattığını söyledi.

Kaza, 14 Ekim günü, Menemen ilçesinde meydana geldi. Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan’a çarptı. 1 çocuk Aslan, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Aslan’ın kural hatası yapmadığı ‘kusursuz’ olduğu, tutuklanan kamyon sürücüsü Aycan Yörük’ün ise ‘trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği’ dolayısıyla da ‘asli kusurlu’ olduğu bildirildi.

‘SOLLAMA YASAĞI OLAN YERDE SOLLAMA YAPIYOR’

Baba Reşat Aslan, “Böyle dikkatsiz insanların cezasız kalmaması lazım. Trafik kazalarındaki cezaların arttırılıp caydırıcı olması gerekiyor. Trafikte vurup, adam öldürüp birkaç cezaevinde kalıp çıkmak normal mi? Zeynep 54 kiloydu. Kamyonun çarptığı yerden 17.5 metre ileri fırlamış. Bu nasıl bir hız? Buna rağmen sürücü, ifadesinde 10 kilometre hızla gittiğini söylemiş. Bari doğruyu söyle. Kızım 36 yaşında akrobatik hareket yapacak biri değil. Onun hata yapacağına ihtimal vermiyorum” dedi.

Zeynep Aslan’ın araç sürücülerinin bisiklet sürücülerini taciz ettiğini söylediğini aktaran Reşat Aslan, “Allah düşmanıma bile böyle acı yaşatmasın. Ancak bu adamın cezalandırılması gerekiyor. Bu kadar dikkatsizlik olmaz. Sollama yasağı olan yerde sollama yapıyor. Kızım kendi şeridinde ilerliyordu ve hızını da kesmiş. GPS’ten baktığımızda hızını 5 kilometreye düşürdüğünü gördük. Zeynep bana zaman zaman, ‘Bilerek arabayı üzerimize sürüyorlar, bizi korkutuyorlar’ derdi” diye konuştu.

Olayın üzerinden 40 gün geçtiğini belirten baba Aslan, “Torunum derslerinde çok başarılıydı. Ancak şimdi bildiği soruyu yapamıyor. Çok etkilendi, geleceğinden endişem var. Kızım, torunumun ODTÜ’de okuyacak kapasiteye sahip olduğunu söylüyordu. Maalesef derslerinde çok geri düştü. Hala şokta, ağlamıyor. Ne zaman kendini toparlar bilemiyorum” dedi.

‘LEVHALAR UMURSANMAMIŞ’

Aslan ailesinin avukatlarından Cansu Koç, kaza sırasında yol kenarında park halinde bulunan kamyon ve kepçe sürücülerinin de tutuklanması için gerekli müracaatları yaptıklarını söyledi. Koç, “Raporda kazaya sebebiyet veren kişi asli kusurlu bulunurken, Zeynep Aslan kusursuz bulundu. Şerit değiştirme ihlalinin olduğu bölgede duran kamyon ve kepçe de tali kusurlu bulundu. Bizler bu kişilerin tutuklanması için gerekli müracaatları başlattık. Eğer yolda işaret bulunsaydı veya kamyon sürücüsü dikkat etseydi Zeynep Arslan bugün hayatta olacaktı. Kendisi profesyonel sporcu hem üzerinde hem de bisikletinde ekipmanlar bulunuyormuş. Kaza sırasında hızını 5 kilometreye kadar düşürmüş ve kavşaktan 20 metre kadar kendi şeridinde ilerlemiş. Kamyon şoförü yasak olmasına rağmen şerit değişikliği yaparak Zeynep Arslan’ın ölümüne sebebiyet vermiş. 5.2 metre kadar da kamyonun fren izi olduğunu görüyoruz. Çok açık bir şekilde kamyon sürücüsü asli kusurlu. O bölge bisikletçilerin devamlı olarak antrenman yaptıkları yer. ‘Bisikletliyle yolunu paylaş’ levhaları asılı. Kamyon şoförünün bunlara dikkat etmesi gerekiyordu. Bu, dava için çok önemli bir detay” dedi.

‘MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Ailenin avukatlarından Suat Selam Saloğlu ise uzun soluklu bir süreç beklediklerini ancak sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Saloğlu, “Başta İzmir olmak üzere ülkemizde bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor. İzmir’de de birçok yerde bisiklet yolları mevcut. Ancak profesyonel bisikletçilerin antrenman yapabilecekleri kendilerine has alanları yok. Kazanın yaşandığı yerde antrenman yapıldığı biliniyor. Tarlaların da olmasından dolayı yol, bisikletliler tarafından olduğu gibi kamyonlar tarafından da kullanılıyor. Başka Zeyneplerin ölmemesi için profesyonel bisikletçiler için antrenman tesisleri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer araç sürücülerinin, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına karşı daha özenli ve saygılı olmaları gerekiyor. İtirazlarımızın ardından serbest bırakılan sürücü tutuklandı. Bundan sonra da en yüksek cezaları alması için elimizden geleni yapacağız. İddianame yazıldıktan sonra dosyanın kabulüyle yargı süreci başlayacak. Uzun soluklu olacak ama mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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