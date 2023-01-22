Kazada ölen amca ile yeğen toprağa verildi

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Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Kadınhanı kullandığı kamyonla, kardeşinin kullandığı kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Doğan Selçuk (46) ile yeğeni Emirhan Selçuk’un (14) cenazeleri, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Söğütözü- Tepekent mahalleleri yolunda dağlık alanda meydana geldi. Doğan Selçuk yönetimindeki 42 CKT 70 plakalı tomruk yüklü kamyon, freni tutmayınca aynı yöne giden kardeşi Mustafa Selçuk’un kullandığı 42 J 1220 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ile yanındaki yeğeni Emirhan Selçuk yaşamını yitirdi. Emirhan’ın, Mustafa Selçuk’un oğlu belirtildi.

Cenazeler, otopsinin ardından bugün Tepekent Mahallesi mezarlığına defnedildi. Tepekent Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı, kazanın yaşandığı yolda sık sık ölümlü kazaların olduğunu belirterek, “O yol, çok dik rampa olduğu için sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor. O nedenle yetkililerimizden ricamız; diğer komşu köylerden alternatif bir yol yapılırsa, bu tip kazaların önüne geçebiliriz. Diğer türlü sürekli kaza meydana geliyor” dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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