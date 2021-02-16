Kazada kulağı kopan sürücü güçlükle hastaneye götürüldü

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan iki kişiden Nurettin Tekin’in kulağının bir parçası koptu. Hastaneye gitmek istemeye kamyonet sürücüsü Tekin, ekiplerin ısrarı üzerine kulağının kopan parçasıyla ambulansa bindi.

​Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile 4027 ve 4023 sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 4027 Sokak’tan caddeye çıkan sürücüsü belirlenemeyen 07 ALA 341 plakalı otomobille Nurettin Tekin yönetimindeki 07 JT 020 plakalı kamyonet çarpıştı. Hızını alamayan otomobil kavşağın köşesinde bulunan bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonetin sürücüsü Nurettin Tekin ve kardeşi Ramazan Tekin yaralandı.

KULAĞI KOPTU, HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürmek istedi. Ancak kazada sol kulağının bir kısmı kopan kamyonetin sürücüsü Nurettin Tekin ısrarla, “Benim bir şeyim yok, aklım başımda” diyerek ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekipleri ve polis tarafından ikna edilen Tekin ambulansa alındı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ARACI KULLANAN KİŞİ KAÇTI

Kaza sırasında kamyonette bulunan sürücünün kardeşi Harun Tekin kaza anını şöyle anlattı:

“Adam frene basmadan bize vurdu, kaza bu şekilde oldu. Biz pazardan geliyoruz. Pazarlıkları indirdik evimize gelirken bize çarptı, başka hiçbir şey olmadı. Aracı kullanan kişi kaçtı. Alkollüyse de sarhoşsa da yoksa başka bir şey varsa da ehliyeti yoksa da kaçtı.”

Harun Tekin, kardeşlerinin durumu ile ilgili olarak da “Birinin kulağının yarısı gitmiş vaziyette, şoför olanın, diğerinin de kulağından kan geliyor” dedi.

PANİK YAPIP KAÇMIŞ

Kazaya karışan otomobilin sahibi olduğunu söyleyerek olay yerine gelen kişi, aracını arkadaşına verdiğini söyledi. Aracının kaskosunun olmadığını söyleyen kişi, 170 bin liralık zararının olduğunu belirterek, “Arkadaş ‘benzinliğe sigara almaya gidiyorum, ben tektim’ dedi. Bana dediği tek şey, ‘diğer sürücünün kulağı patlamış, panik yaptım kaçtım’ dedi. Abi gelsin, şeye gitsin karakola gitsin, ben şimdi ne desem boş” diye konuştu. Aracın sahibi olduğunu iddia eden kişi daha sonra polis kaza mahallinde araştırma yaparken olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kazaya karışan otomobilin hem sürücü hem de şoför yanı ön koltuk hava yastıklarının açılması ise dikkati çekti.

Bahçe duvarları zarar gören binada oturan kişi ise polisin tutanakta duvarın kaza ile zarar gördüğünü ve kazaya sebebiyet veren tarafından zararın karşılanacağını öğrendikten sonra evine döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı kavşakta bir manava ait güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonete, kavşağa hızlı şekilde giren otomobilin yandan vurduğu ve hızını alamayıp, bahçe duvarına çarparak durduğu görüldü.

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