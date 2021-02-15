Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı toprağa verildi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) – ŞIRNAK’ta otomobiliyle park halindeki TIR’a çarpması sonucu yaşamını yitiren komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık (32), memleketi Tokat’ta, son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı evli ve 1 çocuk babası Coşkun Eliaçık, cumartesi gecesi otomobiliyle park halindeki TIR’a arkadan çaptı. Kazada ağır yaralanan Eliaçık kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Coşkun Eliaçık’ın cenazesi kara yolu ile memleketi Tokat’a getirildi.

Eliaçık için bugün kent merkezindeki Erenler Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, siyasi parti temsilcileri, Eliaçık’ın yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çalışır, toprağa verildi.

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