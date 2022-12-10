Kazada devrilen minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

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ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Altındağ ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsü otomobille çarpışıp devrildi. Yaya geçidinde bekleyen kişi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Güneşevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü, otomobille çarpışıp devrildi. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaya geçidinde bekleyen kişi, minibüsün altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan minibüste mahsur kalan 3 kişiyi, itfaiyeciler kurtardı. Durumu iyi olan bu kişilere sağlık ekipleri, ayakta müdahale etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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