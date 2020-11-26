Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı: Şaşırdık

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayıp garajın çatısına uçan sürücü Mustafa Yaşar Özkan (33), tedavisinin ardından taburcu edildi. Şaşkınlık yaratan kazayı görünce anlam veremediğini söyleyen Özkan’ı çatıdan indiren arkadaşı Ömer Yıldırım (36), “Biz de gittiğimizde şaşırdık, anlam veremedik. Oraya fırlamasına da şaşırdık” dedi.

Kaza, dün saat 16.00 sularında Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Yaşar Özkan’ın kullandığı komyonet kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Özkan, yol kenarında bulunan garajın çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Yaşar Özkan’a müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenli bir şekilde çatıdan indirildi. Mustafa Yaşar Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. 1 Gece gözlem altında tutulan Mustafa Yaşar Özkan, tedavi gördüğü hastaneden bu sabah taburcu edildi.

‘ÇATIYA FIRLAMIŞTI’

Kazayı duyar duymaz, olay yerine giden Mustafa Yaşar Özkan’ın arkadaşı Ömer Yıldırım, “Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı. Yanına çıktık, durumuna baktık. Durumu iyiydi, bilinci yerindeydi. Biz orada biraz müdahale ettik. Ambulans çağırdık hastaneye götürdük. Arabadan nasıl çatıya fırladığını arkadaşım da hatırlamıyor. Biz de gittiğimizde şaşırdık. Anlam veremedik, şaşırdık. Gerçekten büyük bir mucize atlatmış.” dedi.

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