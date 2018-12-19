Eylül ayında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve darbeye bağlı yaygın beyin hasarının yol açtığı ağır uyku haliyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Eren Alpdoğan, burada uygulanan tedavi yöntemiyle hayata tutunmayı başardı.

Kıbrıs’ta 16 yaşındaki Eren Alpdoğan eylül ayında geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konan ve solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Eren, kazadan 3 gün sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek üç hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde ve sonrasında aldığı fizik tedavi ile sağlığına kavuştu.

Eren’in, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kırıkların yanında, bilinç kaybı, konuşma ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunlarına yol açan yaygın beyin hasarına maruz kaldığı saptandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu, Eren’in 3 hafta boyunca yoğun bakım servisinde takip edildiğini ve geçirdiği ameliyat ve fizik tedavi süreci sonrasında konuşup, yürümeye başladığını söyledi.

Üniversite hastanesinde uygulanan tedavi sürecinin üçüncü gününde uyku halinden çıkarak gözlerini açan Eren’in, ikinci haftasında bilinci yerine geldi, 1 ay sonra konuşmaya başladı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından aynı anda uygulanan 3 cerrahi operasyon ve sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ile yürümeye başladı.

EREN ALPDOĞAN: FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Tedavi sürecini anlatan Eren Alpdoğan, “Kaza sonucu bilincim kapalı, konuşamaz, yürüyemez durumdayken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildim. Uygulanan başarılı operasyon ve tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Şu anda fizik tedavi süreci devam etmektedir. Dr. Suat Günsel’e ve kazadan önceki hayatıma beni geri döndüren tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

YAYGIN BEYİN HASARI YÜKSEK HIZDA OLUŞAN KAZALARDA GÖRÜLÜYOR

Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu ise, “Diffüz aksonal hasar, başın ani hızlanma, yavaşlama ve dönmesi sonucu beyindeki nöronların sinir ucunda kopmalar meydana gelmesiyle yaşanıyor. Bu tip yaralanmaların daha çok yüksek hızda meydana gelen trafik kazaları ile iş kazalarına bağlı olarak görülüyor” diye konuştu.

YAYGIN BEYİN HASARINA BAĞLI TEDAVİ SÜRECİ

Yaygın beyin hasarının tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda da bulunan Dr. Koşucu, “Hastanın erken dönemde beyninin oksijenlenmesini sağlamak ve metabolizmasını yavaşlatmak en etkin tedavi yöntemidir. Bunun için hastalar anestezik ilaçlarla uyutulur ve solunum cihazına bağlanır. Beynin yeterince beslenmesini sağlamak için tansiyon değerleri, kan hemoglobini ve kan elektrolitleri normal sınırlarda tutulmaya özen gösterilir. Hasta, burundan mideye uzanan bir kateter ile beslenir. Hasarın ağırlığı ile orantılı olarak uzun bir rehabilitasyon dönemi başlar” ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Deniz Aydın ise hastanın ilk muayene ve tetkiklerinde, sol diz kapağında, sağ diz eklemi içinde ve sol köprücük kemiğinde kırık tespit ettiklerini, müdahalede bulunmak için ise hastanın bilincinin yerine gelmesini beklediklerini söyledi.

“SOL DİZ KAPAĞINDA KIRIK VARDI”

Dr. Aydın, “İlk aşamada Eren’e müdahalede bulunamamakla birlikte sol diz kapağında kırık, sağ dizinde şişlik ve sol kolunda eğrilik izledik. Gerçekleştirilen radyolojik tetkiklerinde ise sol diz kapağı, sağ diz eklem içinde ve sol köprücük kemiğinde kırıklar olduğunu tespit ettik. Ameliyata alabilmek için hastanın genel durumunun düzelmesini bekledik. Bu süre zarfında hastanın iki bacağını alçıya, sol kolunu ise askıya aldık. Genel durumunun düzelmesi üzerine kırıklara yönelik aynı operasyonda üç cerrahi işlem gerçekleştirdik. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası başlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmekle birlikte hastamız artık rahatlıkla yürüyebiliyor duruma gelmiştir” dedi.