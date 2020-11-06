Kazada açılan kapıdan düştü, minibüs üzerine devrildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, semt pazarından dönen pazarcı esnafının minibüsünü iddiaya göre bir araç sıkıştırınca kontrolden çıktı ve devrildi. Minibüsün altında kalan Ayşe Karakuş’un (40) cansız bedenini vatandaşlar el birliği ile minibüsü düzelterek çıkardı.

Kaza, dün gece Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çallı semtinde kurulan Perşembe Pazarı’nda esnaflık yapan Zafer Şener, pazar bitiminde tezgahını toplayıp, minibüse koydu. Düden Kavşağı’ndan ‘Toptancı Hali’ istikametine doğru giden minibüsü iddiaya göre yolda bir araç sıkıştırdı. Direksiyon kontrolünü kaybeden Zafer Şener’in kullandığı araç, solda bulunan orta refüj demirlerine vurduktan sonra yan yattı. Bu arada, yolcu konumunda bulunan ve sürücü Şener’in yeğeni olan Ayşe Karakuş, açılan kapıdan yola düştü. Yan yatan minibüs talihsiz kadının üzerine devrildi. Kazayı görenler yardıma koştu. Önce yolu kapatan vatandaşlar, ardından yan yatan minibüsü doğrultarak 112 ekibine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Karakuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Zafer Şener ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şener buradaki tedavinin ardından polis merkezine giderek ifade verdi.

POLİS KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücü Zafer Şener’in yakınları, Ayşe Karakuş’un cansız bedenini minibüsün yanında görünce sinir krizi geçirdi. Karakuş’un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen araçla ilgili olarak polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Bu arada, kaza yapan sürücü Zafer Şener’in, ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sporcusu olan Hüseyin Şener’in babası, ölen Ayşe Karakuş’un ise kuzeni olduğu öğrenildi.

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